Вячеслав Василевский указал на слабое место Вадима Немкова

Известный российский боец Вячеслав Василевский выразил мнению, что бойцу Bellator Вадиму Немкову после поединка с американцем Кори Андерсоном следует обратить внимание на борьбу у сетки, а главное — на защиту возле неё.
«Думаю, что нужно не давать себя переводить. При возможности много бороться у клетки, потому что Андерсон понял, что это уязвимая часть Вадима — поджимать у клетки и переводить, держать и добивать его. Я считаю, что ему нужно усилить защиту от тейкдаунов около клетки. Борьба у клетки — это новое веяние в ММА, многие побеждают за счёт неё. Вадиму стоит поработать над этим, потому что в стойке он выглядел лучше. В боксе он превзошёл Кори. На мой взгляд, ему нужно обратить внимание на борьбу у сетки, самое главное — на защиту возле неё», — сказал Василевский в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
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