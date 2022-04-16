Полный кард турнира UFC Вегас 51 с главным боем Люке — Мухаммад

В ночь с 16 на 17 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 51, в главном событии которого сразятся представитель Бразилии Висенте Люке и американец Белал Мухаммад. Соглавным станет бой между россиянином Гаджи Омаргаджиевым и Кайо Борральо из Бразилии.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.



Основной кард:



Висенте Люке — Белал Мухаммад

Кайо Борральо — Гаджи Омаргаджиев

Мигель Баеза — Андре Фиальо

Майра Буэно Силва — Ву Янань

Ти-Джей Ларами — Пэт Сабатини

Мунир Лаззез — Анж Луса



Предварительный кард:



Девин Кларк — Уилльям Найт

Пэнни Кианзад — Лина Ленсберг

Брэндон Дженкинс — Драккар Клозе

Рафа Гарсия — Джесси Ронсон

Крис Барнетт — Мартин Будай

Джордан Ливитт — Трей Огден

Сэм Хьюз — Истела Нунес

Хейли Алатенг — Кевин Крум.

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