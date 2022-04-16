Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард турнира UFC Вегас 51 с главным боем Люке — Мухаммад

Полный кард турнира UFC Вегас 51 с главным боем Люке — Мухаммад
Комментарии

В ночь с 16 на 17 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 51, в главном событии которого сразятся представитель Бразилии Висенте Люке и американец Белал Мухаммад. Соглавным станет бой между россиянином Гаджи Омаргаджиевым и Кайо Борральо из Бразилии.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Висенте Люке — Белал Мухаммад
Кайо Борральо — Гаджи Омаргаджиев
Мигель Баеза — Андре Фиальо
Майра Буэно Силва — Ву Янань
Ти-Джей Ларами — Пэт Сабатини
Мунир Лаззез — Анж Луса

Предварительный кард:

Девин Кларк — Уилльям Найт
Пэнни Кианзад — Лина Ленсберг
Брэндон Дженкинс — Драккар Клозе
Рафа Гарсия — Джесси Ронсон
Крис Барнетт — Мартин Будай
Джордан Ливитт — Трей Огден
Сэм Хьюз — Истела Нунес
Хейли Алатенг — Кевин Крум.

Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

Поймал на болевой и попал в UFC. Российский боец из Парижа хочет побить рекорд Чимаева Поймал на болевой и попал в UFC. Российский боец из Парижа хочет побить рекорд Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022