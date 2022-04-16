Полный кард турнира UFC Вегас 51 с главным боем Люке — Мухаммад

В ночь с 16 на 17 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 51, в главном событии которого сразятся представитель Бразилии Висенте Люке и американец Белал Мухаммад. Соглавным станет бой между россиянином Гаджи Омаргаджиевым и Кайо Борральо из Бразилии.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Висенте Люке — Белал Мухаммад
Кайо Борральо — Гаджи Омаргаджиев
Мигель Баеза — Андре Фиальо
Майра Буэно Силва — Ву Янань
Ти-Джей Ларами — Пэт Сабатини
Мунир Лаззез — Анж Луса
Предварительный кард:
Девин Кларк — Уилльям Найт
Пэнни Кианзад — Лина Ленсберг
Брэндон Дженкинс — Драккар Клозе
Рафа Гарсия — Джесси Ронсон
Крис Барнетт — Мартин Будай
Джордан Ливитт — Трей Огден
Сэм Хьюз — Истела Нунес
Хейли Алатенг — Кевин Крум.
Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.
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