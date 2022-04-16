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Немков заработал в три раза меньше Андерсона за их несостоявшийся бой

Немков заработал в три раза меньше Андерсона за их несостоявшийся бой
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Стало известно, какие гонорары получили россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон за очный поединок на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277. Как сообщает ALL Access MMA, Немков получил $ 80 000, Андерсону досталась сумма в $ 250 000.

Изначально планировалось, что победитель боя Немков — Андерсон получит $ 1 млн. Поединок, однако, был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови. Впоследствии пресс-служба промоушена представила судейские карточки, из которых следует, что первый раунд остался за россиянином, а второй — за его соперником. До остановки боя была ничья.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

Немков не победил, но сохранил пояс. И это идеальный расклад в его ситуации Немков не победил, но сохранил пояс. И это идеальный расклад в его ситуации
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