Немков заработал в три раза меньше Андерсона за их несостоявшийся бой

Стало известно, какие гонорары получили россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон за очный поединок на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277. Как сообщает ALL Access MMA, Немков получил $ 80 000, Андерсону досталась сумма в $ 250 000.



Изначально планировалось, что победитель боя Немков — Андерсон получит $ 1 млн. Поединок, однако, был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови. Впоследствии пресс-служба промоушена представила судейские карточки, из которых следует, что первый раунд остался за россиянином, а второй — за его соперником. До остановки боя была ничья.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: