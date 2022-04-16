Экс-чемпион Bellator Корешков: Вадима подвела недооценка соперника

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мыслями о поединке на турнире Bellator 277, в котором встречались россиянин Вадим Немков и представитель США Кори Андерсон.



«Трудно сказать, почему так тяжело сложился бой, хотя Вадим уверенно выиграл первый раунд. Если честно, во всём этом Гран-при я котировал Андерсона едва ли не ниже всех. Я думал, что он даже Райана Бейдера не пройдёт. А он оказался реально сильным. И мне кажется, что Вадима подвела недооценка соперника», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Напомним, бой Немкова и Андерсона был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови.