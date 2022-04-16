Экс-чемпион Bellator Корешков: Вадима подвела недооценка соперника

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мыслями о поединке на турнире Bellator 277, в котором встречались россиянин Вадим Немков и представитель США Кори Андерсон.
«Трудно сказать, почему так тяжело сложился бой, хотя Вадим уверенно выиграл первый раунд. Если честно, во всём этом Гран-при я котировал Андерсона едва ли не ниже всех. Я думал, что он даже Райана Бейдера не пройдёт. А он оказался реально сильным. И мне кажется, что Вадима подвела недооценка соперника», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Напомним, бой Немкова и Андерсона был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови.
- 16 апреля 2022
-
18:05
-
17:30
-
16:45
-
16:11
-
15:38
-
15:12
-
14:32
-
14:23
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:37
-
11:57
-
11:46
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:07
-
09:34
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:43
-
08:33
-
07:42
-
06:47
-
04:18
-
00:30
- 15 апреля 2022
-
23:39
-
22:59
-
21:49
-
20:56
-
20:02
-
18:51
-
17:35