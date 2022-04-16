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Анатолий Токов: У Немкова тяжело прошла акклиматизация

Анатолий Токов: У Немкова тяжело прошла акклиматизация
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов поделился мыслями о поединке на турнире Bellator 277, в котором встречались россиянин Вадим Немков и представитель США Кори Андерсон.

«Мы не ожидали такого развития событий, потому что Вадим был хорошо готов. Может быть, у него тяжело прошла акклиматизация. Как есть, так есть. Надеюсь, во второй встрече всё сложится по-другому. Теперь мы знаем, как Кори Андерсон ведёт себя.

Кори понял, что единственный для него шанс — это переводить Вадима. Ещё два раунда оставалось, Вадим мог перевернуть ход боя. Обычно он хорошо дышит», — рассказал Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, бой Немкова и Андерсона был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови.

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