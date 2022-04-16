Хирн: если не считать Мейвезера, Бивол — самый тяжёлый соперник для Канело

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса.
«Не хочу даже думать о третьем бое Канело с Головкиным, потому что сперва Канело нужно победить Бивола. Я видел, как тренируется российский боксёр. Его работа ног, движения, сила удара просто впечатляют. Как мне кажется, это будет самый тяжёлый бой для Альвареса, если не учитывать поединка с Флойдом Мейвезером. Это реально тяжёлый бой.
Если говорить о физической мощи, то лучшим в полутяжёлом весе является Артур Бетербиев. Если говорить о технике в сочетании с мощью и ловкостью, то лучшим определённо будет Бивол. Бетербиев стареет. Это было видно по его поединку с Каллумом Джонсоном. Вы видели, чтобы кто-то потряс Бивола? Был ли он близок к поражению? То-то же. Никогда», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.
- 16 апреля 2022
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
-
16:45
-
16:11
-
15:38
-
15:12
-
14:32
-
14:23
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:37
-
11:57
-
11:46
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:07
-
09:34
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:43
-
08:33
-
07:42
-
06:47
-
04:18
-
00:30
- 15 апреля 2022
-
23:39
-
22:59
-
21:49
-
20:56