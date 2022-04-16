Хирн: если не считать Мейвезера, Бивол — самый тяжёлый соперник для Канело

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса.



«Не хочу даже думать о третьем бое Канело с Головкиным, потому что сперва Канело нужно победить Бивола. Я видел, как тренируется российский боксёр. Его работа ног, движения, сила удара просто впечатляют. Как мне кажется, это будет самый тяжёлый бой для Альвареса, если не учитывать поединка с Флойдом Мейвезером. Это реально тяжёлый бой.



Если говорить о физической мощи, то лучшим в полутяжёлом весе является Артур Бетербиев. Если говорить о технике в сочетании с мощью и ловкостью, то лучшим определённо будет Бивол. Бетербиев стареет. Это было видно по его поединку с Каллумом Джонсоном. Вы видели, чтобы кто-то потряс Бивола? Был ли он близок к поражению? То-то же. Никогда», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.