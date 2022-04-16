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Немков объяснил, почему бой с Андерсоном не сложился

Немков объяснил, почему бой с Андерсоном не сложился
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Российский боец Bellator Вадим Немков объяснил, почему бой с Кори Андеросном не сложился.

«Подготовку начал очень рано, ещё в середине ноября. Возможно, это сыграло со мной злую шутку. До февраля чувствовал себя отлично, в марте я уже не мог вывезти в спарринге пять раундов. Надо готовиться два — два с половиной месяца к бою, а у меня получилось пять.

Полтора месяца отдохну, два месяца на тренировки будет достаточно.

Я расстроен, потому что опять с ним драться. А во-вторых, пять месяцев готовился и это ни к чему не привело.

Но спасибо Господу за то, что получилось как есть. Пояс не потеряли. Думаю, вернёмся сильнее и одержим победу», — приводит слова Немкова Sport24.

Немков и Андерсон встречались на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Вадим, напомним, получил рассечение левой брови после удара головой со стороны Андерсона. Бой в итоге был признан несостоявшимся. Вскоре пресс-служба Bellator представила судейские карточки, по которым видно, что первый раунд был за россиянином, а второй — за его соперником. До остановки боя была ничья.

29-летний Немков является действующим чемпионом промоушена. На его счету 14 побед при двух поражениях. 32-летний Андерсон одержал 16 побед при пяти поражениях.

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