Немков объяснил, почему бой с Андерсоном не сложился

Российский боец Bellator Вадим Немков объяснил, почему бой с Кори Андеросном не сложился.
«Подготовку начал очень рано, ещё в середине ноября. Возможно, это сыграло со мной злую шутку. До февраля чувствовал себя отлично, в марте я уже не мог вывезти в спарринге пять раундов. Надо готовиться два — два с половиной месяца к бою, а у меня получилось пять.
Полтора месяца отдохну, два месяца на тренировки будет достаточно.
Я расстроен, потому что опять с ним драться. А во-вторых, пять месяцев готовился и это ни к чему не привело.
Но спасибо Господу за то, что получилось как есть. Пояс не потеряли. Думаю, вернёмся сильнее и одержим победу», — приводит слова Немкова Sport24.
Немков и Андерсон встречались на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Вадим, напомним, получил рассечение левой брови после удара головой со стороны Андерсона. Бой в итоге был признан несостоявшимся. Вскоре пресс-служба Bellator представила судейские карточки, по которым видно, что первый раунд был за россиянином, а второй — за его соперником. До остановки боя была ничья.
29-летний Немков является действующим чемпионом промоушена. На его счету 14 побед при двух поражениях. 32-летний Андерсон одержал 16 побед при пяти поражениях.
- 16 апреля 2022
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
-
16:45
-
16:11
-
15:38
-
15:12
-
14:32
-
14:23
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:37
-
11:57
-
11:46
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:07
-
09:34
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:43
-
08:33
-
07:42
-
06:47
-
04:18
-
00:30
- 15 апреля 2022
-
23:39
-
22:59
-
21:49
-
20:56