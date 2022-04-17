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Усман: с незначительными правками Бёрнс мог бы победить Чимаева

Усман: с незначительными правками Бёрнс мог бы победить Чимаева
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о поединке шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американского спортсмена Гилберта Бёрнса.

«Это был хороший бой. Оба бойца максимально хорошо к нему подготовились, и поединок это показал. Думаю, с незначительными правками Гилберт мог бы победить в этом поединке. Я думаю, сейчас он это понимает», — приводит слова Усмана TMZ.

Напомним, бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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