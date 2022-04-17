Борральо победил россиянина Омаргаджиева техническим решением в соглавном бою UFC Vegas 51

В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный поединок турнира UFC Vegas 51 (on ESPN 34), в котором сошлись представители средней весовой категории – 29-летний бразилец Кайо Борральо и 29-летний россиянин Гаджи Омаргаджиев.

Поединок завершился победой Борральо техническим решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

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Отметим, что этот бой был дебютным на UFC для обоих бойцов. Ранее они преодолели отбор через Dana White's Contender Series. Это поражение стало первым для Омаргаджиева в карьере ММА при 11 победах. У его оппонента – 11 побед и одно поражение.

Напомним, в главном событии турнира сразятся представитель Бразилии Висенте Люке и американец Белал Мухаммад, выступающие в полусредней весовой категории UFC.