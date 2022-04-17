«Я не хотел такой победы, мне жаль Гаджи». Борральо – о скандальном бое с Омаргаджиевым

29-летний бразильский боец Кайо Борральо высказался о резонансной победе над россиянином Гаджи Омаргаджиевым в соглавном поединке на турнире UFC Vegas 51. Напомним, бразилец сумел добиться победы, несмотря на проведённый запрещённый приём.

«Я не хотел такой победы. Но я доминировал на протяжении всего боя. Думаю, я отлично поработал. Когда я наносил удар коленом, я не видел, что он был на канвасе, так что прошу прощения у всех. Мне жаль Гаджи и его команду. Я не хотел так побеждать», — приводит слова Борральо MMA Fighting.

В конце третьего раунда Борральо нанёс удар коленом по Омаргаджиеву, когда рука россиянина ещё была на канвасе, что запрещено, так как российский боец имел три точки опоры. Судья Дэн Миральотта объявил фол и отобрал одно очко у бразильца. Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу счетом 29-27, таким образом он взял верх в противостоянии техническим решением судей.