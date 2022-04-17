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«Почему за это отдают победу?» Гэтжи удивлён решением судей в бою Борральо — Омаргаджиев

«Почему за это отдают победу?» Гэтжи удивлён решением судей в бою Борральо — Омаргаджиев
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на резонансное решение судей отдать победу бразильцу Кайо Борральо в поединке с российским бойцом Гаджи Омаргаджиевым на UFC Vegas 51, несмотря на проведённый запрещённый приём.

«Думаю, по крайней мере, этот бой должен был быть оставлен без результата. Да, Борральо был лучше в этом поединке, но он совершил фол, который привёл к его досрочному завершению. Можно долго спорить – случайное это нарушение или нет, но я не понимаю, почему за это отдают победу? Этим решением вы создаёте прецедент и поддерживаете бойцов идти по этому пути. В таких боях ставки очень высоки, а данная ситуация – настоящее жульничество. Вот почему такое должно чётко фиксироваться в правилах, возможно, даже в отдельном разделе», — гласит пост Гэтжи в «Твиттере».

В конце третьего раунда Борральо нанёс удар коленом по Омаргаджиеву, когда рука россиянина ещё была на канвасе, что запрещено, так как российский боец имел три точки опоры. Судья Дэн Миральотта объявил фол и отобрал одно очко у бразильца. Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу счетом 29-27, таким образом он взял верх в противостоянии техническим решением судей.

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