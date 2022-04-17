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Результаты всех боёв турнира UFC Vegas 51 с главным боем Луке – Мухаммад

Результаты всех боёв турнира UFC Vegas 51 с главным боем Луке – Мухаммад
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В ночь с 16 на 17 апреля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 51, в главном событии которого сразились представитель Бразилии Висенте Люке и американец Белал Мухаммад. Соглавным стал бой между россиянином Гаджи Омаргаджиевым и Кайо Борральо из Бразилии.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Основной кард:

  • Висенте Люке — Белал Мухаммад. Победа Мухаммада единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47);
  • Кайо Борральо — Гаджи Омаргаджиев. Победа Борральо техническим решением (29-27, 29-27, 29-27);
  • Мигель Баеза — Андре Фиальо. Победа Баезы техническим нокаутом в конце 1-го раунда (удары);
  • Майра Буэно Силва — Ву Янань. Победа Силвы единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
  • Ти-Джей Ларами — Пэт Сабатини. Победа Сабатини единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26);
  • Мунир Лаззез — Анж Луса. Победа Лаззез единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительный кард:

  • Девин Кларк — Уилльям Найт. Победа Кларк техническим нокаутом в 3-м раунде (удары);
  • Пэнни Кианзад — Лина Ленсберг. Победа Кианзад единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Брэндон Дженкинс — Драккар Клозе. Победа Клозе техническим нокаутом в начале 2-го раунда (удары);
  • Рафа Гарсия — Джесси Ронсон. Победа Гарсии сабмишеном (удушающий приём) в конце 2-го раунда;
  • Крис Барнетт — Мартин Будай. Победа Будая техническим решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Джордан Ливитт — Трей Огден. Победа Ливитта раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
  • Сэм Хьюз — Истела Нунес. Победа Хьюз решением большинства (29-27, 29-27, 28-28);
  • Хейли Алатенг — Кевин Крум. Победа Алатенг техническим нокаутом в 1-м раунде (удары).
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