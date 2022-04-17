«Дайте мне эту скандалистку». Мухаммад бросил вызов Ковингтону после победы над Луке
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33-летний американский боец Белал Мухаммад, одержавший победу над бразильцем Висентом Луке в главном бою турнира UFC Vegas 51, бросил вызов экс-чемпиону UFC в полусреднем весе соотечественнику Колби Ковингтону.
«Ты знаешь, я больше не буду вызывать чемпиона, потому что никто не даёт мне титульник. Так что дайте мне эту скандалистку, Колби Ковингтона, который вызывает на бой легковесов. Встреться с настоящим полусредневесом, трус. Я природный полусредневес, я выигрываю, я не Масвидаль после двух поражений, я не Тайрон Вудли после пяти поражений. Я на серии из семи побед. Прими настоящий вызов, трус», — заявил Мухаммад после боя.
Напомним, Белал Мухаммад занимает шестую позицию в рейтинге полусреднего веса UFC, а Колби Ковингтон – первый.
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