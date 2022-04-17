«Вывод сделан». Гаджи Омаргаджиев отреагировал на своё поражение в первом бою в UFC

Российский боец UFC Гаджи Омаргаджиев прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с представителем Бразилии Кайо Борральо на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 51.
«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем, кто рядом и переживает за меня», — написал Омаргаджиев в своих социальных сетях.
Напомним, в концовке третьего раунда Борральо нанёс россиянину удар коленом, когда рука Гаджи ещё была на канвасе, что запрещено. Судья Дэн Миральотта объявил фол и отобрал одно очко у бразильца. Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу со счётом 29-27, таким образом он взял верх в противостоянии техническим решением судей.
- 17 апреля 2022
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
-
06:56
-
06:49
-
06:18
-
01:11
- 16 апреля 2022
-
23:56
-
22:56
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
-
16:45
-
16:11
-
15:38
-
15:12
-
14:32
-
14:23
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:37
-
11:57
-
11:46
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:07