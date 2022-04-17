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«Вывод сделан». Гаджи Омаргаджиев отреагировал на своё поражение в первом бою в UFC

«Вывод сделан». Гаджи Омаргаджиев отреагировал на своё поражение в первом бою в UFC
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Российский боец UFC Гаджи Омаргаджиев прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с представителем Бразилии Кайо Борральо на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 51.

«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем, кто рядом и переживает за меня», — написал Омаргаджиев в своих социальных сетях.

Напомним, в концовке третьего раунда Борральо нанёс россиянину удар коленом, когда рука Гаджи ещё была на канвасе, что запрещено. Судья Дэн Миральотта объявил фол и отобрал одно очко у бразильца. Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу со счётом 29-27, таким образом он взял верх в противостоянии техническим решением судей.

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