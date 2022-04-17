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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 51

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 51
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Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 51, состоявшегося в ночь с 16 на 17 апреля мск. Каждый из участников спортивного мероприятия получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.

Денежный приз за лучшее выступление вечера достался двум бойцам: Драккару Клозе (одолел Брэндона Дженкинса техническим нокаутом в начале второго раунда) и Андрэ Фиальо (победил Мигеля Баезу техническим нокаутом в конце первого раунда).

Бонус за лучший бой вечера получили Майра Буэно Сильва и Ву Янань (победа Силвы единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

В главном бою турнира, напомним, американец Белал Мухаммад одолел представителя Бразилии Висенте Луке единогласным решением судей.

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