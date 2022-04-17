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«Такие большие щёки, что не узнаю себя». Стерлинг после боя с Яном набрал 19 кг. Видео

«Такие большие щёки, что не узнаю себя». Стерлинг после боя с Яном набрал 19 кг. Видео
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Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, что существенно прибавил в весе. Алджэмейн представил видеозапись, где виден его актуальный вес —176 фунтов (почти 80 кг). На взвешивании перед боем с россиянином Петром Яном на турнире UFC 273 его вес составлял (134,4 фунта – 61 кг). Таким образом, с того момента американец набрал 19 кг.

«Это ненормально. Ровно через неделю после боя. Я чувствую себя толстым. У меня такие большие щёки, что я не узнаю себя. Завтра сажусь на диету», — написал Стерлинг.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

Стерлинг защитил чемпионский пояс, одержав победу над Яном раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

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