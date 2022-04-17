«Насмешки были с его стороны». Мераб Двалишвили высказался о возможном бое с Петром Яном

Боец UFC Мераб Двалишвили поделился мыслями о возможности своего поединка с россиянином Петром Яном.
«Что касается того, встретимся ли мы с Яном. Да, это возможно, но не на этом этапе. Сейчас противостояние с ним мне совершенно неинтересно. У UFC тоже в этом пока интереса явно не будет. Вероятнее всего, я буду драться в июне, и моим противником, скорее всего, станет бывший чемпион.
Ян, безусловно, хороший противник, и Алджо это доказал. Но я не хочу использовать этот момент и вызвать на бой Яна. Алджо — мой хороший друг. Я всегда был и буду на его стороне. Ничего личного к Яну у меня нет, я просто поддерживал своего друга. Наоборот, до сих пор насмешки были со стороны Яна.
Единственная моя претензия к Яну заключается в том, что после победы над 40-летним Юрайей Фейбером ему дали бой за пояс, а Стерлинг побеждал и на протяжении пяти-шести лет был в топ-5. Но бой за пояс ему так и не дали. Я не понимаю этой политики, но думаю, что Дана Уайт и Шон Шелби были заинтересованы в этом. Может, Ян это и заслужил, но Алджо заслуживал больше», — сказал Двалишвили в интервью на канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV в YouTube.
Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:
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