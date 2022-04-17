Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пятикратный чемпион НБА отреагировал на победу Спенса в объединительном бою с Угасом

Пятикратный чемпион НБА отреагировал на победу Спенса в объединительном бою с Угасом
Комментарии

Пятикратный чемпион НБА и член Зала славы Мэджик Джонсон прокомментировал победу чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса, которую он одержал в поединке с чемпионом WBA в полусредней весовой категории Йорденисом Угасом. Спенс праздновал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

«Чемпион мира Эррол Спенс сегодня уничтожил Йордениса Угаса, завоевав свой третий пояс и напомнив людям, почему он считается одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории!» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

За счёт одержанной победы Спенс отобрал у Угаса титул WBA Super. Американец уже в шестой раз защитил пояс IBF и во второй раз — титул WBC. После боя Эррол бросил вызов соотечественнику Теренсу Кроуфорду.

Новость по теме
Спенс предложил Кроуфорду бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022