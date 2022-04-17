Пятикратный чемпион НБА отреагировал на победу Спенса в объединительном бою с Угасом

Пятикратный чемпион НБА и член Зала славы Мэджик Джонсон прокомментировал победу чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса, которую он одержал в поединке с чемпионом WBA в полусредней весовой категории Йорденисом Угасом. Спенс праздновал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.



«Чемпион мира Эррол Спенс сегодня уничтожил Йордениса Угаса, завоевав свой третий пояс и напомнив людям, почему он считается одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории!» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».



За счёт одержанной победы Спенс отобрал у Угаса титул WBA Super. Американец уже в шестой раз защитил пояс IBF и во второй раз — титул WBC. После боя Эррол бросил вызов соотечественнику Теренсу Кроуфорду.

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