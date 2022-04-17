Бой Фьюри и Уайта может побить рекорд по посещаемости в XXI веке

Организаторы поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом ожидают прихода 94 000 зрителей на стадион «Уэмбли», где состоится противостояние. Об этом информирует издание BoxingScene.



В случае если все билеты раскупят, будет установлен рекорд по посещаемости боксёрского матча в XXI веке, который держался с 2017 года, когда поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко вживую увидело 88 000 человек.



Примечательно, что 85 000 билетов на бой Фьюри и Уайта были раскуплены в течение трёх часов с момента начала их продажи 2 марта.

«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании: