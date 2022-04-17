Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Фьюри и Уайта может побить рекорд по посещаемости в XXI веке

Бой Фьюри и Уайта может побить рекорд по посещаемости в XXI веке
Комментарии

Организаторы поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом ожидают прихода 94 000 зрителей на стадион «Уэмбли», где состоится противостояние. Об этом информирует издание BoxingScene.

В случае если все билеты раскупят, будет установлен рекорд по посещаемости боксёрского матча в XXI веке, который держался с 2017 года, когда поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко вживую увидело 88 000 человек.

Примечательно, что 85 000 билетов на бой Фьюри и Уайта были раскуплены в течение трёх часов с момента начала их продажи 2 марта.

«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании:

Фьюри — это вам не стареющий Поветкин. Цыганский Король отправит Уайта в школу бокса Фьюри — это вам не стареющий Поветкин. Цыганский Король отправит Уайта в школу бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022