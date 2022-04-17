Чемпион UFC Камару Усман дал совет Хамзату Чимаеву

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, посоветовав ему не реагировать на то внимание, которое приковано к нему благодаря СМИ.

«Хамзат проделал отличную работу. Никоим образом не хочу как-то принизить его достижения. Но, как мне кажется, здесь есть вина СМИ. Порой они раскручивают тех или иных бойцов, а затем выбрасывают их, если они больше не соответствуют их ожиданиям.

Если бы я мог ему что-то посоветовать, то просто сказал бы держаться от всего этого подальше. Кажется, что именно это сейчас с ним и происходит. Не стоит во всё это окунаться, ведь не каждый день твой, но однажды он обязательно настанет», — сказал Усман в интервью на канале TMZSports в YouTube.

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