Чемпион UFC Камару Усман дал совет Хамзату Чимаеву

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, посоветовав ему не реагировать на то внимание, которое приковано к нему благодаря СМИ.
«Хамзат проделал отличную работу. Никоим образом не хочу как-то принизить его достижения. Но, как мне кажется, здесь есть вина СМИ. Порой они раскручивают тех или иных бойцов, а затем выбрасывают их, если они больше не соответствуют их ожиданиям.
Если бы я мог ему что-то посоветовать, то просто сказал бы держаться от всего этого подальше. Кажется, что именно это сейчас с ним и происходит. Не стоит во всё это окунаться, ведь не каждый день твой, но однажды он обязательно настанет», — сказал Усман в интервью на канале TMZSports в YouTube.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
- 17 апреля 2022
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
-
06:56
-
06:49
-
06:18
-
01:11
- 16 апреля 2022
-
23:56
-
22:56
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
-
16:45
-
16:11
-
15:38
-
15:12
-
14:32
-
14:23
-
13:55
-
13:12