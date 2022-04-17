Белал Мухаммад высказался по поводу победы в главном бою UFC Vegas 51

33-летний американский боец Белал Мухаммад прокомментировал победу в бою с бразильцем Висенте Луке на турнире UFC Vegas 51.
«Хвала Всевышнему за эту победу. Мои братья и сёстры могут праздновать. Это было тяжёлым испытанием, которое я должен был преодолеть. Ранее он победил меня, отправил в нокаут. Я не мог не думать об этом весь лагерь. Все эти тролли в социальных сетях постоянно выкладывали что-то. И что теперь? Что вы скажете? Я выиграл. Уважение Луке, он хороший парень, и я знал, что это будет хороший вызов, но теперь я готов.
У меня лучшая команда в мире. Мы подготавливаемся идеально к каждому сопернику, разрабатываем план. Что касается Луке, то мне прежде всего нужно было преодолеть психологический барьер. Отказаться от мысли, что он может вырубить меня. И, думаю, я показал то, что готов драться в любом стиле», — заявил Мухаммад после боя.
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