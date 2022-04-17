Мераб Двалишвили рассказал о своей претензии к Петру Яну

Боец UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу своей претензии к россиянину Петру Яну.

Напомним, на UFC 273 Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным решением судей.

«Мы все видели первый бой. Ян – нарушитель правил. Вместо того чтобы извиниться, он, наоборот, насмехался. Алджо ничего неправильного не делал.



Ему дали пять минут на восстановление, но он не смог подняться. Никто не знает, каким был бы исход, если бы бой продолжился. Но это было решением рефери. Мы все знаем, что после таких запрещённых ударов у Алджо точно не было бы шансов. Исход был бы один – нокаут или удушение. Правила нельзя нарушать.



Это равно тому, если бы тебя перед боем хорошенько избили, а потом пустили в клетку. Это и было моей претензией к Яну», — сказал Двалишвили на YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.