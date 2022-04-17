Боец UFC после победы в бою поблагодарил ирландского мафиози, который находится в розыске

Боец UFC Мунир Лаззез после победы на турнире UFC Vegas 51 поблагодарил в интервью ирландского мафиози, за помощь в поимке которого Министерство финансов США обещает $ 5 млн.

«Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и своего брата Даниэля Кинахана. Без него я бы никогда не стал тем человеком, которым я являюсь сегодня, и не довёл бы свою карьеру до этого момента. Большое спасибо», — сказал Лаззез.

44-летний Кинахан — предполагаемый ирландский мафиози из Дублина, разыскиваемый правительством США. В понедельник министерство финансов объявило о введении санкций в отношении Кинахана и других ключевых членов организованной преступной группы, которая, как утверждается, участвует в торговле наркотиками, отмывании денег, торговле огнестрельным оружием и убийствах.