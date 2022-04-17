Пэнни Кианзад лишилась передних зубов после боя с Линой Ленсберг на турнире UFC Vegas 51

Боец UFC в полусреднем весе Пэнни Кианзад потеряла два передних зуба и осталась с разбитым носом после победы в поединке с Линой Ленсберг в субботу в Лас-Вегасе на турнире UFC Vegas 51.

«У меня остались яркие воспоминания от этого боя. Мне кажется, что в первом раунде я действительно хорошо работала в партере, забрала её спину и проводила неплохие удары.



Во втором раунде я чувствовала себя очень хорошо, но внезапно оказалась на земле. Я была в замешательстве некоторое время и не могла понять, это был нокдаун? Это было очень быстро, поэтому считаю, что она могла бы выиграть раунд, но я сразу после этого вернула инициативу обратно, так что я не чувствовала, что нокдаун был очень значимым.

В третьем раунде я полностью восстановилась и чувствовала, что сейчас мои руки очень хороши. Я получила рассечение в начале боя, и всё было в крови. Но тем не менее я работала в нужном темпе, и всё сработало», — сказала Кианзад после боя.