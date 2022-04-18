Мухаммад рассказал, когда бы он хотел подраться с Хамзатом Чимаевым

33-летний американский боец Белал Мухаммад, одержавший победу над бразильцем Висентом Луке в главном бою турнира UFC Vegas 51, рассказал, что уже в июле он хотел бы подраться с Колби Ковингтоном или Хамзатом Чимаевым.
«Дана Уайт, я готов к бою из 5 раундов с Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым в июле», — написал Мухаммад в своих социальных сетях.
Напомним, Белал Мухаммад занимает шестую позицию в рейтинге полусреднего веса UFC. Колби Ковингтон – первый. Чимаев идёт вторым.
Последний поединок Чимаев провёл с Гилбертом Бёрнсом в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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