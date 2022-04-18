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«Купите что-нибудь в подарок рефери». Малыхин пошутил о решении судей в бою Ян — Стерлинг

«Купите что-нибудь в подарок рефери». Малыхин пошутил о решении судей в бою Ян — Стерлинг
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин связался с ним, чтобы перевести ему $ 50 тыс., на которые он поспорил с ним в преддверии боя между американцем Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном.

«Малыхин был уверен в победе своего друга, равно так же как и я был уверен в победе своего друга, Алджо. Выиграл сильнейший. Малыхин сразу связался со мной и попросил скинуть номер карты, чтобы скинуть кэш. Он в шутку добавил: «Купите что-нибудь в подарок рефери». Он это сказал на русском, я не очень хорошо понял, но ирония была очевидной.

Но главное – я отправил ему свои реквизиты, а он в ответ отправил смайл рукопожатия.

Сейчас я жду, пока он пришлёт мне проигранные $ 50 тыс. Моё уважение ему, он человек слова. Я уверен, деньги он пришлёт, потому что он со мной связался.

В общем, жду зачисления на карту. Мы оба были готовы на это», — сказал Двалишвили на YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

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