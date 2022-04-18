Пол — о Биспинге: за три раунда в боксе я сделал больше денег, чем он за всю карьеру

Американский блогер и актёр Джейк Пол, который также известен своими выступлениями в боксе, дал комментарий по поводу бойца смешанных единоборств Майкла Биспинга.

«Когда он в социальных сетях написал, что я никогда не добьюсь того, чего добился он, то я начал вытирать слёзы $ 50 млн, которые я заработал в прошлом году на боях. За три раунда в боксе я сделал больше денег, чем он за всю карьеру. Так что я понимаю, почему он злится на новичка, говорящего всю эту чушь.



И когда он смотрит на свой банковский счёт, ребята, вы, возможно, не знаете, он видит только половину той суммы, что там есть. Он действительно думает, что заработал половину этой суммы денег, поскольку он видит только одним глазом», — приводит слова Пола MMA Fighting.