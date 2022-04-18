Судья Маккарти изменил своё мнение по итогу боя Стерлинг — Ян
Поделиться
Авторитетный судья Джон Маккарти рассказал, что он поменял свою точку зрения по поводу боя между американцем Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. Ранее рефери отдавал победу представителю России, чем вызвал агрессию со стороны Стерлинга, который оскорбил Маккарти.
«Я пересмотрел в записи первый раунд боя Стерлинга и Яна. Какой могу сделать вывод? Не болтайте с друзьями, пока смотрите бой.
Дело в том, что, когда шёл первый раунд, я общался с друзьями и не мог судить объективно. Когда я пересмотрел раунд в записи с позиции судьи, то понял, что первый раунд был очень близким, его можно было отдать в ту или другую сторону», — сказал Маккарти на YouTube-канале WEIGHING IN.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
14:40
-
13:43
-
12:54
-
11:55
-
10:48
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
-
06:56
-
06:49
-
06:18
-
01:11
- 16 апреля 2022
-
23:56
-
22:56
Партнерский контент