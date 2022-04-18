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Судья Маккарти изменил своё мнение по итогу боя Стерлинг — Ян

Судья Маккарти изменил своё мнение по итогу боя Стерлинг — Ян
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Авторитетный судья Джон Маккарти рассказал, что он поменял свою точку зрения по поводу боя между американцем Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. Ранее рефери отдавал победу представителю России, чем вызвал агрессию со стороны Стерлинга, который оскорбил Маккарти.

«Я пересмотрел в записи первый раунд боя Стерлинга и Яна. Какой могу сделать вывод? Не болтайте с друзьями, пока смотрите бой.

Дело в том, что, когда шёл первый раунд, я общался с друзьями и не мог судить объективно. Когда я пересмотрел раунд в записи с позиции судьи, то понял, что первый раунд был очень близким, его можно было отдать в ту или другую сторону», — сказал Маккарти на YouTube-канале WEIGHING IN.

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