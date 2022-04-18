Бои Штырков — Колобегов и Эномото — Смирнов возглавят майский турнир RCC 11

6 мая в Екатеринбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 11, который возглавит поединок Ивана Штыркова (19-2-1) с Михаилом Колобеговым (13-4).



Для Штыркова этот бой станет первым в RCC за последние два года. Российский боец трижды выходил в клетку на турнирах ACA и успел записать на свой счёт бой с Магомедом Исмаиловым и две победы: в противостояниях с Муратом Гуговым и Артуром Астаховым. Сейчас Штырков входит в топ-7 сильнейших бойцов России в своём дивизионе.



Ещё одним из главных событий шоу станет поединок между средневесами Ясубеем Эномото (22-13) и Арсением Смирновым (11-1). Бойцы могли встретиться ещё в декабре прошлого года, но поединок был отменён из-за коронавирусных ограничений.



В рамках шоу состоится 12 поединков с участием топовых бойцов из России, Швейцарии, Бразилии и Аргентины.