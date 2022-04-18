Усман заявил, что готов драться с Чимаевым после поединка с Эдвардсом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о том, что он готов будет подраться со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым после того, как проведёт поединок с Леоном Эдвардсом.
«Чимаев вышел на бой и победил парня, который в рейтинге занимает второе место. Поэтому, конечно, мне трудно сказать «нет» Чимаеву. Он сделал то, что должен был сделать, и если нам нужно будет драться, то я готов. Но сейчас у нас в центре внимания Леон Эдвардс», — приводит слова Усмана MMAJunkie.
Напомним, бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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