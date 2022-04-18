«Короли Нокаутов — 8»: кард вечера бокса с участием Андрея Сироткина

29 апреля в Москве пройдёт боксерское шоу «Короли Нокаутов — 8», главным событием которого станет возвращение на ринг экс-обладателя континентальных титулов по версии WBA и WBC, 37-летнего средневеса Андрея Сироткина (19-2-1). В списке возможных оппонентов для «Русского быка» был 35-летний мексиканский панчер Хуан «Малыш» Руис (27-6-0). Противостояние ввиду сложности перелёта из Тихуаны пришлось заменить на альтернативное в весовой категории 72,6 кг — с крепким белорусом Виктором Мурашкиным (4-2-0), имеющим в своем активе бронзу чемпионата Европы.



В соглавном событии на ринг выйдет прекрасно обученный боксёр, представляющий Санкт-Петербург, Андрей Маик (7-1-0) и белорусский джорнимен Надир Бахшиев (7-14-3). В ещё одном бою главной программы выступит ещё один представитель питерской школы бокса Евгений Терентьев (17-5-0). Его соперником станет Равшан Эргашев (6-3-1).



Полный файткард КН-8 выглядит так:

1-й главный бой до 72,6 кг +1 кг, 10 раундов

Андрей Сироткин 19-2-1, 7 KОs (Россия) — Виктор Мурашкин 4-2-0, 3 KОs (Беларусь)

2-й соглавный бой до 63,5 кг + 1 кг, 8 раундов

Андрей Маик 7-1-0, 1 KOs (Россия) — Надир Бахшиев 7-15-3, 0 KОs (Беларусь)

3-й бой до 76,2 кг, 10 раундов

Евгений Терентьев 17-5-0, 7 KОs (Россия) — Равшан Эргашев 6-3-1, 2 KОs (Россия)

4-й бой 76 кг, 8 раундов

Давид Дзукаев 5-0-0, 3 KОs (Россия) — ТВА

5-й бой 79,4 кг, 8 раундов

Арсен Азиев 13-0-0, 7 KОs (Россия) — Иван Мурашкин 6-8-1, 2 KOs (Беларусь)

6-й бой 61,2 кг, 4 раунда

Вадим Алексеев дебютант (Россия) — Мансурбек «Ман Су Сох» Мамитраимов 1-1-0, 0 KOs (Южная Корея)

7-й бой до 90 кг, 6 раундов

Артур Тер-Исраэлян 1-0-0, 1 KOs (Россия) — Карен Аветисян 9-37-4, 4 KOs (Россия).