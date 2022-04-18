Олег Тактаров назвал любимого бойца UFC

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о бывшем обладателе титула организации в легчайшем весе, соотечественнике Петре Яне.



«У меня есть любимчики, конечно, в среде современных профессиональных бойцов. Самый главный любимчик – это Пётр Ян. Потому что он мне моего отца напоминает. Прямо вылитый, все манеры такие же. А потом, смотрю, а они в один день родились. Я ему потом про это сказал.



Он очень грамотный профессионал. Пётр сейчас не просто наш посол, он посолище. Я слежу за ним давно, ещё до UFC. Мне полсекунды достаточно посмотреть на человека, чтобы понять, что из него вырастет. Увидеть все низменные качества, как у некоторых, или понять, что он будет легендой», – сказал Тактаров в эфире YouTube-канала «Фетисов».