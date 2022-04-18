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«Держи мои пояса тёпленькими». Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Спенса над Угасом

«Держи мои пояса тёпленькими». Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Спенса над Угасом
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель титула WBO в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), американец Теренс Кроуфорд не оставил без внимания вызов чемпиона WBC/WBA/IBF и соотечественника Эррола Спенса-младшего.

Напомним, на минувших выходных в Далласе (США) Спенс победил техническим нокаутом в 10-м раунде кубинца Йордениса Угаса и объединил три чемпионских пояса из четырёх, после поединка вызвав Кроуфорда на бой.

«Мои поздравления, отличный бой. Держи мои пояса тёпленькими, я приду за ними в конце года», – написал Теренс в социальных сетях.

Сам же Кроуфорд не выступал с ноября, когда стал первым бойцом, досрочно остановившим двукратного чемпиона дивизиона и земляка Шона Портера, после поражения завершившего карьеру.

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