Тактаров — об отношении UFC к россиянам: там Уайт хозяин, молодец

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об отношении UFC к российским спортсменам после международного бойкота.



«Лучше в UFC, пожалуй. Там Дана Уайт хозяин, молодец. В других организациях чуть похуже, видимо. Они более политически подверженными оказались. Это некрасиво. Представляете, человек, который может принять решение отстранить олимпийцев? Про паралимпийцев лучше вообще не говорить.



Он просто ничего не понимает, никогда не занимался спортом. Спортсмен всю жизнь ждёт этого старта, и вдруг его у него забирают. Это такое преступление, это может понять только спортсмен, который этим жил. А кто принимает эти решения, они никакого отношения к спорту не имеют», – сказал Тактаров в эфире YouTube-канала «Фетисов».