Дэвид Бенавидес: Канело должен оставить пояс, если не хочет драться со мной

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76.2 кг), американец Дэвид Бенавидес, готовящийся 21 мая в США сразиться за временный титул по версии WBC против канадца Давида Лемье, считает, что обладатель полноценного пояса, мексиканец Сауль Альварес, должен оставить его в случае отказа от встречи с ним.



«Я считаю, что победа сделает меня обязательным претендентом для Канело, и в этом нет никаких сомнений. Я сражусь за временный титул.



Если он не захочет встречаться со мной, тогда он должен просто оставить пояс и позволить мне побороться за него. Я здесь для того, чтобы давать фанатам лучшие бои», – сказал Бенавидес в интервью телеканалу Showtime.



Напомним, 5 мая в Лас-Вегасе Альварес встретится с непобеждённым российским чемпионом полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом.