«Предлагали за него полмиллиона долларов». Олег Тактаров рассказал о своём поясе UFC

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о своём поясе UFC, полученном за победу на турнире UFC 6, который состоялся в июне 1995 года в американском штате Вайоминг.
«Таких поясов всего два, они покрыты золотом. Это за пятый чемпионат, который я не выиграл, и за шестой. С седьмого они начали делать из латуни или ещё чего-то, а потом пошла всякая ересь. А до этого вручали просто чек.
Мой пояс спрятан сейчас где-то в Калифорнии. Не зарыл его, конечно, но куда-то дел. Потому что, когда мне предложили за него полмиллиона долларов, я понял, что надо прятать от коллекционеров. И вообще, я хочу, чтобы у меня не было такой ситуации в жизни, где мне нужно было бы продавать свой пояс», – сказал Тактаров в эфире YouTube-канала «Фетисов».
- 18 апреля 2022
-
23:51
-
22:41
-
22:22
-
21:49
-
21:47
-
20:38
-
20:02
-
18:57
-
17:40
-
16:59
-
15:33
-
14:40
-
13:43
-
12:54
-
11:55
-
10:48
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37