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«Предлагали за него полмиллиона долларов». Олег Тактаров рассказал о своём поясе UFC

«Предлагали за него полмиллиона долларов». Олег Тактаров рассказал о своём поясе UFC
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о своём поясе UFC, полученном за победу на турнире UFC 6, который состоялся в июне 1995 года в американском штате Вайоминг.

«Таких поясов всего два, они покрыты золотом. Это за пятый чемпионат, который я не выиграл, и за шестой. С седьмого они начали делать из латуни или ещё чего-то, а потом пошла всякая ересь. А до этого вручали просто чек.

Мой пояс спрятан сейчас где-то в Калифорнии. Не зарыл его, конечно, но куда-то дел. Потому что, когда мне предложили за него полмиллиона долларов, я понял, что надо прятать от коллекционеров. И вообще, я хочу, чтобы у меня не было такой ситуации в жизни, где мне нужно было бы продавать свой пояс», – сказал Тактаров в эфире YouTube-канала «Фетисов».

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