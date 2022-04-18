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90-летний глава Top Rank Боб Арум сообщил, что заболел коронавирусом

90-летний глава Top Rank Боб Арум сообщил, что заболел коронавирусом
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, ответственный за организацию чемпионского поединка в супертяжёлом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом, сообщил, что не будет присутствовать на мероприятии в эту субботу. По словам 90-летнего промоутера, он восстанавливается после коронавируса.

«Не могу дождаться, когда Тайсон Фьюри защитит свой титул против Диллиана Уайта перед 94 000 болельщиков на стадионе Уэмбли в эту субботу.

К несчастью, не смогу присутствовать, поскольку восстанавливаюсь после легко перенесённого коронавируса. Но я буду болеть за Цыганского короля дома и смотреть бой на ESPN PPV», – написал Арум в социальных сетях.

Напомним, поединок против Уайта станет для Фьюри второй защитой титула WBC.

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