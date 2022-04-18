90-летний глава Top Rank Боб Арум сообщил, что заболел коронавирусом
Поделиться
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, ответственный за организацию чемпионского поединка в супертяжёлом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом, сообщил, что не будет присутствовать на мероприятии в эту субботу. По словам 90-летнего промоутера, он восстанавливается после коронавируса.
«Не могу дождаться, когда Тайсон Фьюри защитит свой титул против Диллиана Уайта перед 94 000 болельщиков на стадионе Уэмбли в эту субботу.
К несчастью, не смогу присутствовать, поскольку восстанавливаюсь после легко перенесённого коронавируса. Но я буду болеть за Цыганского короля дома и смотреть бой на ESPN PPV», – написал Арум в социальных сетях.
Напомним, поединок против Уайта станет для Фьюри второй защитой титула WBC.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
23:51
-
22:41
-
22:22
-
21:49
-
21:47
-
20:38
-
20:02
-
18:57
-
17:40
-
16:59
-
15:33
-
14:40
-
13:43
-
12:54
-
11:55
-
10:48
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
Партнерский контент