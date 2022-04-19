Стерлинг: если Ян снова хочет потерпеть поражение со счётом 3:0, можем повторить

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, американский боец Алджэмейн Стерлинг рассказал, что может провести третий поединок с россиянином Петром Яном.

«Если он хочет снова хочет потерпеть поражение со счётом 3:0, можем повторить. Если вы посмотрите на его результаты, то увидите, что два из трёх поражений были от меня, поэтому, если он хочет ещё одно, мы можем сделать это» — приводит слова Стерлинга MMA Fightiing со ссылкой на The MMA Hour.

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Напомним, поединок Стерлинга и Яна проходил 10 апреля на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из троих судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.