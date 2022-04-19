Генри Сехудо будет проводить совместные тренировки с Деметриусом Джонсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо в своих социальных сетях рассказал о том, что он собирается начать совместные тренировки с Деметриусом Джонсоном.

«Все спрашивают: Что мой старый соперник Могучий мышонок делал у меня дома?



Ответ прост: Сехудо и Джонсон собираются объединить усилия. Мы будем тренироваться и учиться друг у друга, как умеют только настоящие», — написал Генри.

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Ранее Генри сообщил о возможном возобновлении карьеры.

Джонсон за карьеру в UFC 11 раз подряд защищал титул чемпиона лиги. Он покинул промоушен в 2018 году после поражения в поединке как раз с Сехудо.