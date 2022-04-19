Валентина Шевченко показала фото команды, с которой готовится к UFC 275
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Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко разместила в своих социальных сетях фотографию с подготовки к турниру UFC 275.
На фото присутствуют её сестра Антонина, Роман Долидзе и Александр Романов.
Напомним, Шевченко проведёт следующую защиту пояса 11 июня в бою с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Для Шевченко эта защита титула станет седьмой по счету.
Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.
Также стоит отметить, что тренирующийся вместе с Шевченко Александр Романов в ближайшее воскресенье выступит на турнире UFC Fight Night 205. Имя соперника молдавского бойца пока не названо.
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