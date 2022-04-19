Валентина Шевченко показала фото команды, с которой готовится к UFC 275

Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко разместила в своих социальных сетях фотографию с подготовки к турниру UFC 275.

На фото присутствуют её сестра Антонина, Роман Долидзе и Александр Романов.

Напомним, Шевченко проведёт следующую защиту пояса 11 июня в бою с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Для Шевченко эта защита титула станет седьмой по счету.

Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

Также стоит отметить, что тренирующийся вместе с Шевченко Александр Романов в ближайшее воскресенье выступит на турнире UFC Fight Night 205. Имя соперника молдавского бойца пока не названо.