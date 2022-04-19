Конор Макгрегор показал тяжёлую силовую работу на руки и спину
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал свою тренировку.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация не рассматривает проведение боя между Генри Сехудо и Конором Макгрегором.
Комментарии
- 19 апреля 2022
-
11:27
-
10:05
-
09:18
-
07:03
-
04:40
-
00:53
- 18 апреля 2022
-
23:51
-
22:41
-
22:22
-
21:49
-
21:47
-
20:38
-
20:02
-
18:57
-
17:40
-
16:59
-
15:33
-
14:40
-
13:43
-
12:54
-
11:55
-
10:48
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
Партнерский контент