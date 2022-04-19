Забит Магомедшарипов показал, на что променял работу в UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов выложил в своих социальных сетях новый пост, в котором намекнул на смену профессии.
«В медицинском мире Махачкалы скоро появится новое имя», — написал Магомедшарипов.
Напомним, Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он победил Келвина Каттара решением судей. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Позже глава промоушена UFC Дана Уайт не смог ответить на вопрос о возможном возвращении российского бойца в промоушен.
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