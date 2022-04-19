«Не бросай меня, даже если все меня бросили». Магомед Исмаилов обратился к старшему брату

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о взаимоотношениях родных братьев. Его родной старший брат Рамазан является его бессменным тренером.
«Вот я не представляю сейчас, что мой старший брат, мой родной брат, моё сердце, моя кровь, может отчаяться во мне. Как ты можешь, вытащи меня. Там, где я уже утонул, там, где все меня бросили, на тебя надежда, брат! Ты меня вытащи. Ты же мой брат, ты же — моя кровь. Не бросай меня, даже если все меня бросили», — написал Исмаилов.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.
- 19 апреля 2022
-
14:46
-
14:07
-
13:31
-
12:36
-
11:27
-
10:05
-
09:18
-
07:03
-
04:40
-
00:53
- 18 апреля 2022
-
23:51
-
22:41
-
22:22
-
21:49
-
21:47
-
20:38
-
20:02
-
18:57
-
17:40
-
16:59
-
15:33
-
14:40
-
13:43
-
12:54
-
11:55
-
10:48
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53