«Не бросай меня, даже если все меня бросили». Магомед Исмаилов обратился к старшему брату

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о взаимоотношениях родных братьев. Его родной старший брат Рамазан является его бессменным тренером.



«Вот я не представляю сейчас, что мой старший брат, мой родной брат, моё сердце, моя кровь, может отчаяться во мне. Как ты можешь, вытащи меня. Там, где я уже утонул, там, где все меня бросили, на тебя надежда, брат! Ты меня вытащи. Ты же мой брат, ты же — моя кровь. Не бросай меня, даже если все меня бросили», — написал Исмаилов.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.