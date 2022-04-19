Американский боец UFC подозревает Физиева и Яна в употреблении допинга
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Американский боец Бобби Грин считает, что спортсмены, которые проводят свою подготовку в Тайланде, имеют лёгкий доступ к допингу. Напомним, что именно там совсем недавно тренировались российские бойцы Пётр Ян и Рафаэль Физиев.
«Если ты тренируешься в Таиланде, я буду подозрительно на тебя смотреть, потому что там бойцы могут доставать себе препараты без рецепта», — сказал Грин на подкасте Джо Рогана.
Пётр Ян свой последний бой провёл на турнире UFC 273, где он встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из троих судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
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