Стерлинг поднялся в рейтинге P4P, Джон Джонс опустился на восьмую строчку

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира UFC Vegas 51. Согласно ему, американский боец легчайшего веса Алджэмейн Стерлинг поднялся на 11-ю строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории, сместив хорвата Стипе Миочича.

Напомним, в последнем бою Стерлинг раздельным решением судей одержал победу над россиянином Петром Яном и защитил тем самым титул в своём дивизионе.

Также стоит отметить, что в этом же рейтинге Джон Джонс опустился на восьмую позицию. Седьмым теперь идёт американец Дастин Порье.

В полусреднем весе женского дивизиона также произошли изменения. Пэнни Кианзад после своей победы в бою с Линой Ленсберг вышла на 10-е место. Ленсберг, напротив, потеряла одну позицию и опустилась на 12-ю строчку.