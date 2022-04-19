Стерлинг поднялся в рейтинге P4P, Джон Джонс опустился на восьмую строчку
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира UFC Vegas 51. Согласно ему, американский боец легчайшего веса Алджэмейн Стерлинг поднялся на 11-ю строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории, сместив хорвата Стипе Миочича.
Напомним, в последнем бою Стерлинг раздельным решением судей одержал победу над россиянином Петром Яном и защитил тем самым титул в своём дивизионе.
Также стоит отметить, что в этом же рейтинге Джон Джонс опустился на восьмую позицию. Седьмым теперь идёт американец Дастин Порье.
В полусреднем весе женского дивизиона также произошли изменения. Пэнни Кианзад после своей победы в бою с Линой Ленсберг вышла на 10-е место. Ленсберг, напротив, потеряла одну позицию и опустилась на 12-ю строчку.
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