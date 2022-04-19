Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг поднялся в рейтинге P4P, Джон Джонс опустился на восьмую строчку

Стерлинг поднялся в рейтинге P4P, Джон Джонс опустился на восьмую строчку
Комментарии

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира UFC Vegas 51. Согласно ему, американский боец легчайшего веса Алджэмейн Стерлинг поднялся на 11-ю строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории, сместив хорвата Стипе Миочича.

Напомним, в последнем бою Стерлинг раздельным решением судей одержал победу над россиянином Петром Яном и защитил тем самым титул в своём дивизионе.

Также стоит отметить, что в этом же рейтинге Джон Джонс опустился на восьмую позицию. Седьмым теперь идёт американец Дастин Порье.

В полусреднем весе женского дивизиона также произошли изменения. Пэнни Кианзад после своей победы в бою с Линой Ленсберг вышла на 10-е место. Ленсберг, напротив, потеряла одну позицию и опустилась на 12-ю строчку.

Новость по теме
Пэнни Кианзад лишилась передних зубов после боя с Линой Ленсберг на турнире UFC Vegas 51
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022