Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC
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27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов заключил новый контракт с UFC. Об этом боец сообщил в своих социальных сетях.
Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.
Следующий поединок Рахмонов проведёт против девятого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни. Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада). Всего в ММА Рахмонов провёл 39 поединков, выиграв 29 из них. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.
Ранее швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях оскорбил Рахмонова.
Новость по темеХамзат Чимаев оскорбил Шавката Рахмонова
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