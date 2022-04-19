Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC

27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов заключил новый контракт с UFC. Об этом боец сообщил в своих социальных сетях.

Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.

Следующий поединок Рахмонов проведёт против девятого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни. Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада). Всего в ММА Рахмонов провёл 39 поединков, выиграв 29 из них. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.

Ранее швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях оскорбил Рахмонова.