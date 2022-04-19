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Алексей Олейник сделал остроумное высказывание на тему дружбы

Алексей Олейник сделал остроумное высказывание на тему дружбы
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44-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост в своих социальных сетях, оставив высказывание на тему дружбы.

«Почему у тебя так мало друзей? Потому что я дружу только с настоящими», — написал Алексей.

Последний поединок Олейник провёл на турнире UFC 273, где встречался с американцем Джаредом Вандераа. Алексей одолел соперника в первом раунде, поймав того на редкий удушающий приём. Эта победа стала для него 60-й в смешанных единоборствах, при этом 47 были добыты сабмишенами. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Докосу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки:

Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом
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