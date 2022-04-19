Павел Гордеев узнал имя следующего соперника в ACA

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев (19-3) следующий поединок в промоушене ACA проведёт с 10-м номером рейтинга организации в лёгком весе Лом-Али Нальгиевым (20-8).



Так же, как и Павел, Лом-Али провёл три боя под эгидой промоушена за 2020 и 2021 годы и одержал три победы. Гордеев и Нальгиев встретятся на турнире АСА 140, который состоится 17 июня в Сочи.



Напомним, ранее в АСА Гордеев прошёл Дениса Силву и Жоробека Тешебаева, однако в очень близком бою уступил решением судей Мухамеду Кокову. Теперь у Гордеева есть шанс в случае победы впервые оказаться в топ-10 организации.

Ранее стало известно, что в четвертьфинале Гран-при ACA бразилец Дави Рамос сойдётся с Артёмом Резниковым. Бой пройдёт на ACA 140 в Сочи в RED ARENA.