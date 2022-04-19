Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится поединок, в ходе которого сразятся два британских боксёра: Тайcон Фьюри и Диллиан Уайт. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.



Бой будет транслироваться на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Что касается показа поединка в России, то этот вопрос в настоящее время не решён. Главный бой спортивного шоу начнётся 24 апреля 2022 года не ранее 0:30 мск.



Помимо боя Тайсона и Диллиана, мероприятие будет включать в себя ещё семь поединков.



Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт:

Основной кард:



Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC в тяжёлом весе;

Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;

Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.



Предварительный кард:



Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);

Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);

Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);

Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);

Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: