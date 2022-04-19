«Свою профессиональную карьеру делю на 2 отрезка». Хабиб вспомнил о бое 8-летней давности

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив свой поединок с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом.
«Ровно восемь лет назад прошёл мой бой против дос Аньоса. До этого боя у него было пять побед подряд, и после боя со мной у него было пять побед подряд, и вдобавок после моего боя он стал чемпионом.
После боя с ним через два месяца я порвал передние крестообразные связки и выбыл из чемпионской гонки аж на два года, а всё, что было после, — это уже история…
Я свою профессиональную карьеру делю на два отрезка. Первый отрезок — это 2008-2016. Второй отрезок — это 2016-2021. Про эти отрезки я вам расскажу как-нибудь в другой раз», — написал Хабиб.
Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова:
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