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«Свою профессиональную карьеру делю на 2 отрезка». Хабиб вспомнил о бое 8-летней давности

«Свою профессиональную карьеру делю на 2 отрезка». Хабиб вспомнил о бое 8-летней давности
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив свой поединок с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом.

«Ровно восемь лет назад прошёл мой бой против дос Аньоса. До этого боя у него было пять побед подряд, и после боя со мной у него было пять побед подряд, и вдобавок после моего боя он стал чемпионом.

После боя с ним через два месяца я порвал передние крестообразные связки и выбыл из чемпионской гонки аж на два года, а всё, что было после, — это уже история…

Я свою профессиональную карьеру делю на два отрезка. Первый отрезок — это 2008-2016. Второй отрезок — это 2016-2021. Про эти отрезки я вам расскажу как-нибудь в другой раз», — написал Хабиб.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова:

Наследник Хабиба на пути к поясу. Махачеву нужно победить бывшего соперника Нурмагомедова Наследник Хабиба на пути к поясу. Махачеву нужно победить бывшего соперника Нурмагомедова
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